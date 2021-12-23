Курс доллара продолжает снижаться на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436,4-438,5 тенге, евро – 492-495,5 тенге, рос. рубль – 5,92-5,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,26%, составив $72,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,25% — до $75,48 за баррель.