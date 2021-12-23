11:18 23.12.2021
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,89 тенге, снизившись еще на 1 тенге, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436,4-438,5 тенге, евро – 492-495,5 тенге, рос. рубль – 5,92-5,99 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 декабря.
Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,26%, составив $72,95 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,25% — до $75,48 за баррель.