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11:18 23.12.2021

Курс доллара продолжает снижаться на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,89 тенге, снизившись еще на 1 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436,4-438,5 тенге, евро – 492-495,5 тенге, рос. рубль – 5,92-5,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,26%, составив $72,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,25% — до $75,48 за баррель.

Лариса Черненко
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