Это ответственность акимата – Жумангарин о ценах на морковь в столице

На днях в акимате города Нур-Султана обсуждали продуктовый вопрос. Там же стало известно, что якобы морковь решили исключить из списка регулируемых государством товаров. Это вызвало беспокойство депутатов маслихата, которые озаботились возможным повторением ситуации с ценами, когда корнеплод продавали по 600-700 тенге. В кулуарах Сената у председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина поинтересовались, что он думает по этому поводу, а также он высказался о лобби больших супермаркетов.

Касательно морковки. Речь идет не о том, что вывели из перечня социально значимых товаров. Перечень утверждается правительством и там 19 наименований. Скорее всего речь идет о том, что акимат не будет устанавливать свои предельные цены. Решили не регулировать, чтобы завтра не было дефицита. Это решение самого акимата, и мы его уважаем. Серик Жумангарин

По его словам, ответственность за это решение несет сам акимат.

Они провели анализ, они за последствия этого решения отвечают. Будет ли морковка стоить 600 тенге, я не знаю. Будет зависеть от конъюнктуры рынка на следующий год, от того, как подготовятся. Вряд ли такая ситуация будет повторяться. В этом году заседает цифровое правительство, есть комплексный план развития овощехранилищ, оптово-распределительных центров, эти ошибки учтены. Серик Жумангарин

При этом глава ведомства высказался насчет бытующего в обществе мнения о государственном лобби крупных торговых сетей, с которыми не в силах конкурировать мелкие магазины.

Во всем мире торговые сети поддерживают, но крупные торговые сети занимают, если не ошибаюсь, всего 10%. Все остальное – это базары и так называемые магазины у дома. Мы каждый день выявляем нарушения в крупных торговых сетях – на социально значимые товары не имеют права накручивать больше 15%. Мы каждый раз выявляем нарушения, что не 15, а 20%. А магазины у дома мы даже проверить не можем. По моим данным, непроверенным, там накрутки идут гораздо больше, чем 15%. Проверить не можем из-за моратория, поэтому многие злоупотребляют тем, что они не проверяются. Большая часть инфляции, которую мы имеем за счет того, что продукты растут и так далее, появляется из-за того, что нарушается закон. Серик Жумангарин

Он объяснил, что если накрутка на социально значимые товары составляет больше 15%, то обогащаются владельцы магазинов у дома, торговых объектов, а у производителя уровень цены не меняется.

Даже если бы этот уровень остался, мы привели в законное поле, это позволило производителям свою маржинальность повысить. Это для нас важнее. С точки зрения эффективной экономики для нас производители сегодня важнее, чем тот, кто продает. Хотя организованный продавец на различных уровнях тоже должен поддерживаться. Госполитика в данном вопросе должна быть сбалансирована. Серик Жумангарин

В заключение глава агентства добавил, что не обладает информацией по поводу фактов лобби на сегодня.