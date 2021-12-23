Рост цен на стройматериалы объяснил Жумангарин

Глава АЗРК признал, что с начала года стройматериалы в Казахстане подорожали.

У нас импортозависимость. За тот период, что мы этим занимаемся, на казахстанские стройматериалы цены упали, и ощутимо. Воздействовать на импортные материалы у нас нет никакой возможности. Серик Жумангарин

В то же время, добавил он, для регулирования цен на жилье были подписаны комплаенс-договоры с основными строительными компаниями страны.

Мы подписали договоры по конкретным жилым комплексам, застройщик на него «уронил» цены, и мы мониторим ситуацию. При строительстве нового ЖК цена на жилье будет зависеть от той ситуации, которая там есть. Мы не можем сказать: «Вот такая цена должна быть на рынке». Каждый жилой комплекс уникален, каждый регион имеет свои подходы. Серик Жумангарин

В целом, по его данным, по регионам наблюдается высокая волатильность цен на квартиры: самые дешевые – в Таразе и Актобе, дорогие – в Алматы и Нур-Султане.

Это зависит от застройщиков, уровня цен, которые были в свое время там сформированы. У нас работа идет именно по анализу рынка. Поэтому вопрос по цене – не к нам. Цена высокая изначально, потому что высокая себестоимость строительства. Серик Жумангарин

22 декабря председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова рассказала, как изменятся цены на жилье в 2022 году.