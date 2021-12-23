Единые правила проставления апостиля утвердили в РК

Апостиль – специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ в бумажной или в электронной форме.

Апостиль проставляется в бумажной форме на подлинниках официальных документов, исходящих лишь от государственных органов (учреждений), должностных лиц или нотариусов РК, как участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

Официальные документы, совершенные на территории государств-участников Конвенции, на которых проставлен апостиль в соответствии с условиями Конвенции, признаются на территории РК без дополнительной легализации.

Уполномоченные государственные органы вправе делегировать полномочия по проставлению апостиля на официальных документах своим территориальным органам.

Графы в штампе заполняются только на государственном языке.

Указывается, что образцы подписей должностных лиц своих подведомственных органов и других, от которых поступают официальные документы на апостилирование, хранятся в уполномоченных государственных органах.

При этом документы, представляемые для проставления апостиля, пишутся ясно и четко, подписи должностных лиц и оттиски печатей являются отчетливыми.

Как отмечается, документы, выданные государственными органами (учреждениями), должностными лицами или нотариусами иных суверенных государств (бывших союзных республик в составе СССР), не принимаются на территории Республики Казахстан к проставлению апостиля на подлинниках.

Апостиль не проставляется на:

документах, совершенных посольствами или консульскими учреждениями РК за границей; административных документах, имеющих прямое отношение к коммерческим или таможенным операциям.

Совместный приказ также определяет порядок и условия проставления апостиля в электронной форме.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие со 2 января 2022 года.