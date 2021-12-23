Как менялось отношение к табакокурению в мире и Казахстане

Считается, что Европу с табакокурением познакомил Христофор Колумб, подсмотревший эту забаву у туземцев (1492 год). Именно его экспедиции приписывается ввоз на родину первой партии табака. Привычку «дымить» немедленно осудила Римская католическая церковь, посчитав ее едва ли не признаком связи с дьяволом, но, несмотря на возмущение религиозных деятелей, табак прочно вошел в обиход европейцев.

За распространение табака в России ответственен Петр I, привезший его первую крупную партию в 1698 году.

По некоторым данным, в Средней Азии он оказался в середине XVII века.

Что касается современного Казахстана, многие вспомнят период, когда затянуться едким дымом можно было где душе угодно, а пачки сигарет не пугали графическим отражением последствий курения.

С первыми заметными ограничениями соотечественники-курильщики столкнулись в 2009 году, когда был принят Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Документ, в числе прочего, закрепил места, запрещенные для курения: образовательные организации, больницы, места, предназначенные для массового отдыха, музеи, библиотеки, транспорт, госорганы, рабочие места. Посмолить разрешалось в точках общественного питания, на вокзалах и в аэропортах – при наличии там специально отведенной зоны. Позже, в 2020-м, гайки затянули еще туже: запретили курить на автобусной остановке, на детской площадке, в метро или подземных переходах. Вдобавок с той поры табачную продукцию продают гражданам не младше 21-го года, а не с 18 лет.

В 2013 году на пачках сигарет появились отталкивающие иллюстрации последствий курения, в 2020-м они увеличились в размере.

Впрочем, одними «страшилками» и ограничениями решить проблему курения в обществе и связанных с ним заболеваний не удалось. Тогда на помощь пришла концепция снижения вреда, основанная не на запрете вредного поведения, а на снижении приносимого им ущерба.

Если говорить конкретно о курильщиках, им на данный момент предлагаются альтернативные методы потребления никотина, например, системы нагревания табака, что органично укладывается в упомянутый выше подход к заботе о здоровье людей. Так, при использовании инновационных гаджетов выделяется не богатый канцерогенными соединениями дым, а куда менее вредный аэрозоль.

Политика снижения вреда признана Агентством общественного здравоохранения Англии (Public Health England), ведомство даже выступило против ограничений в реализации электронных сигарет. Как результат – с 2012 года снизить уровень курения в стране удалось на 25%. Снижение продемонстрировал и процент ежедневных курильщиков – с 17,9 до 15,5% – в период с 2015 по 2019 год. В этой связи эксперты порекомендовали правительствам других государств взяться за разработку политики, поддерживающей переход на курение без дыма, и посетовали на недостаточную осведомленность людей об альтернативных методах потребления никотина.

Лояльность к «парению» продемонстрировали также власти Великобритании и США. В частности, Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило продавать систему нагревания табака как продукт с пониженным воздействием. В принятии решения ведомство как раз-таки опиралось на результаты научных исследований, продемонстрировавших менее тлетворное влияние гаджета на здоровье не только самих курильщиков, но и некурящей части населения. Теперь устройства и аксессуары к ним в Штатах продаются с указанием о нагревании, а не горении табака, снижении образования вредных и потенциально вредных веществ, снижении воздействия этих веществ на организм.

Что касается Казахстана, здесь прохладное отношение к альтернативе сохраняется, однако ряды владельцев систем нагревания табака растут с каждым днем.