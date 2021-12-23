В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о 25 материнских смертях

В ходе брифинга руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о причинах 25 материнских смертей, зафиксированных в городе за последнее время. Так, 19 случаев летального исхода пришлось на осложнения COVID-19.

Среди оставшихся шести случаев одна акушерская патология, две онкологии, один случай терминального гепатита В и врожденные заболевания. Нариман Табынбаев

Спикер добавил, что каждый случай материнской смертности рассматривается комиссией.