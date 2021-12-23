Криштиану Роналду и «МЮ» вернулись к тренировкам

Португальский нападающий «МЮ» Криштиану Роналду опубликовал фото с тренировки «красных дьяволов». Команда Ральфа Рангника возобновила свою деятельность после вспышки COVID-19.

Из-за нескольких случаев коронавируса тренировочная база «МЮ» была закрыта для посещения. «Победившая команда», — подписал фото Роналду.

Ранее среди сотрудников и футболистов «МЮ» было выявлено 19 инфицированных коронавирусом. В связи с этим матчи АПЛ с «Брентфордом» и «Брайтон энд Хоув Альбион» были перенесены.

На текущий час «манкунианцы» в турнирной таблице АПЛ находятся на шестой строчке, у них 27 очков. В матче 19-го тура «МЮ» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед».