13:11 23.12.2021
Криштиану Роналду и «МЮ» вернулись к тренировкам
Фото: Instagram/cristiano
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» возобновил тренировочные занятия на своей базе после вспышки коронавируса, сообщает Zakon.kz.
Португальский нападающий «МЮ» Криштиану Роналду опубликовал фото с тренировки «красных дьяволов». Команда Ральфа Рангника возобновила свою деятельность после вспышки COVID-19.
Из-за нескольких случаев коронавируса тренировочная база «МЮ» была закрыта для посещения. «Победившая команда», — подписал фото Роналду.
Ранее среди сотрудников и футболистов «МЮ» было выявлено 19 инфицированных коронавирусом. В связи с этим матчи АПЛ с «Брентфордом» и «Брайтон энд Хоув Альбион» были перенесены.
На текущий час «манкунианцы» в турнирной таблице АПЛ находятся на шестой строчке, у них 27 очков. В матче 19-го тура «МЮ» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед».
Роналду достиг отметки в 800 голов за карьеру
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