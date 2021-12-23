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13:11 23.12.2021

Криштиану Роналду и «МЮ» вернулись к тренировкам

Футбол АПЛ СОVID-19 Фото: Instagram/cristiano
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» возобновил тренировочные занятия на своей базе после вспышки коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Португальский нападающий «МЮ» Криштиану Роналду опубликовал фото с тренировки «красных дьяволов». Команда Ральфа Рангника возобновила свою деятельность после вспышки COVID-19.

Из-за нескольких случаев коронавируса тренировочная база «МЮ» была закрыта для посещения. «Победившая команда», — подписал фото Роналду.

Ранее среди сотрудников и футболистов «МЮ» было выявлено 19 инфицированных коронавирусом. В связи с этим матчи АПЛ с «Брентфордом» и «Брайтон энд Хоув Альбион» были перенесены.

На текущий час «манкунианцы» в турнирной таблице АПЛ находятся на шестой строчке, у них 27 очков. В матче 19-го тура «МЮ» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед».

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