13:43 23.12.2021
Жумангарин не исключает снижение цен на жилье в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в кулуарах Сената посоветовал казахстанцам не торопиться с покупкой жилья, передает корреспондент Zakon.kz.
Я не могу никому советовать, что делать, как делать. Я могу поделиться лишь своим опытом: я свои пенсионные накопления не трогаю, потому что их надо тратить, когда наступит пенсия. Надо думать об этом. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин
При этом он не исключил, что в будущем может измениться и конъюнктура на рынке жилья.
Может, жилье будет дешеветь. Разные факторы воздействуют. Мы с таким уже много раз сталкивались. За всяким бумом, за всяким ростом и пузырем идет какой-то период снижения. Каждый должен для себя решать. Председатель АЗРК РК Серик Жумангарин