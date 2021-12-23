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Законодательство РК
13:43 23.12.2021

Жумангарин не исключает снижение цен на жилье в Казахстане

Недвижимость, цены Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в кулуарах Сената посоветовал казахстанцам не торопиться с покупкой жилья, передает корреспондент Zakon.kz.
Я не могу никому советовать, что делать, как делать. Я могу поделиться лишь своим опытом: я свои пенсионные накопления не трогаю, потому что их надо тратить, когда наступит пенсия. Надо думать об этом. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин

При этом он не исключил, что в будущем может измениться и конъюнктура на рынке жилья.

Может, жилье будет дешеветь. Разные факторы воздействуют. Мы с таким уже много раз сталкивались. За всяким бумом, за всяким ростом и пузырем идет какой-то период снижения. Каждый должен для себя решать. Председатель АЗРК РК Серик Жумангарин

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