Жумангарин не исключает снижение цен на жилье в Казахстане

Я не могу никому советовать, что делать, как делать. Я могу поделиться лишь своим опытом: я свои пенсионные накопления не трогаю, потому что их надо тратить, когда наступит пенсия. Надо думать об этом. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин

При этом он не исключил, что в будущем может измениться и конъюнктура на рынке жилья.

Может, жилье будет дешеветь. Разные факторы воздействуют. Мы с таким уже много раз сталкивались. За всяким бумом, за всяким ростом и пузырем идет какой-то период снижения. Каждый должен для себя решать. Председатель АЗРК РК Серик Жумангарин