Победителя номинации имени Бейсена Куранбека определили в Алматинской области

Победительницей в номинации имени Бейсена Куранбека, присуждаемой за высокое профессиональное мастерство, стала главный редактор отдела новостей областного телеканала «Жетісу» Гульжанат Макулжанова, которая уже порядка 30 лет работает в тележурналистике. Она стала первой победительницей конкурса в этой почетной номинации, утвержденной в этом году.

Аким области Канат Бозумбаев отметил заслуги журналистов, работающих в регионе, а также поблагодарил их за ответственный труд и плодотворное сотрудничество.

Вы выбрали профессию, которая играет одну из ключевых ролей в современном обществе и вместе с тем налагает огромную ответственность. Живя интересами своих читателей и зрителей, вы помогаете им быть в курсе событий, формируете общественное мнение, отличаясь активной гражданской позицией. Будучи объективным каналом связи, вы информируете не только общество, но и руководство области, тем самым помогая нам решать насущные проблемы населения. Для нас вы надежные партнеры и соратники в ежедневной совместной работе на благо Жетысу. Этот конкурс – хорошая традиция, но на следующий год обещаю внести в его организацию какую-то изюминку, увеличить объем премий. Еще раз поздравляю всех победителей конкурса! Особенно почетно получить заслуженные награды в год 30-летия Независимости Республики Казахстан. Канат Бозумбаев

В этом году конкурс проводится уже пятый раз. Было подано свыше 120 заявок на участие. Победителями стали 33 лучших представителя СМИ.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Среди обладателей первых мест: корреспонденты газет «Кербұлақ жұлдызы», «Заман жаршысы» Азамат Акылбеков, Бурым Орынбасар; сотрудники телеканала «Жетісу» – редакторы Гульжанат Макулжанова, Жадыра Маратова, оператор Ризат Кыдыралин, продюссер Адильбек Абилов; фотограф-ветеран Нурманбет Кизатулы, редакторы интернет-сайта газеты «Егемен Қазақстан» Динар Керим, сетевого издания Karasayinfo.kz Атлана Исаева; дизайнер газеты «Жетісу» Сакипа Токеева, блогер Нурбол Ханагат.

Им были вручены статуэтки, дипломы и денежные сертификаты.

В номинации «За вклад в сферу областной журналистики» отмечен главный редактор газеты «Огни Алатау» Атсалим Идигов, который выступил с благодарственной речью от имени журналистов.