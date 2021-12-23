Клиент Olimpbet выиграл премиальный автомобиль в «Новогоднем Драйве»

Премиальный автомобиль забрал клиент, который 15 декабря поставил на матч АПЛ «Арсенал» – «Вест Хэм». Игрок зарядил на гол в первом тайме 30 млн тг. Ставка с коэффициентом 1,90 могла принести беттеру 27 млн тг чистого выигрыша. Перед самым перерывом клиент был близок к триумфу: на 40-й минуте защитник «канониров» Киран Тирни попал в перекладину. Этот момент оказался самым опасным в тайме, в котором команды так и не смогли отличиться.

Внушительная ставка игрока не зашла, но в Olimpbet даже неудачи могут принести крутой приз. Проигрыш компенсировался победой в «Новогоднем Драйве». В четвертом розыгрыше именно этот клиент выиграл главный приз — Mercedes E-Class.

На следующей неделе забрать авто можешь ты. Для участия в «Новогоднем Драйве» достаточно поставить 2 тыс. тг на любое событие с коэффициентом от 1,50. Чем больше играешь, тем больше шансов победить. За каждые поставленные 2 тыс. тг клиенты получают билеты для участия в розыгрыше. Они автоматически появляются в личном кабинете. Но даже если ты проиграешь, то можешь получить приз. Среди всех участников акции Olimpbet каждую неделю разыгрывает фрибеты на общую сумму 300 млн тг.

29 декабря, в предпоследнем розыгрыше «Новогоднего Драйва», Olimpbet снова подарит победителю Mercedes E-Class. До конца акции букмекеру осталось разыграть всего два автомобиля, поэтому быстрей делай ставки и претендуй на Mercedes.