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14:22 23.12.2021

Перевернулся несколько раз — пассажирка серьезно пострадала в ДТП на ВОАД

алматы, воад, перевертыш, дтп, пострадавшая Фото: Zakon.kz
ДТП с перевертышем произошло на Восточной объездной автомобильной дороге в Алматы, пострадала женщина, передает корреспондент Zakon.kz.

Видео с места аварии опубликовали в Instagram-паблике.

ДТП произошло 22 декабря вечером.

алматы, воад, перевертыш, дтп, пострадавшая

Фото: Zakon.kz

Автомобиль Honda CR-V двигался по ВОАД в северном направлении. Не доезжая до Талгарского тракта, по неизвестным обстоятельствам автомобиль стал смещаться в сторону отбойника, в результате чего вылетел с развязки и несколько раз перевернулся на проезжей части, после встал на колеса.

алматы, воад, перевертыш, дтп, пострадавшая

Фото: Zakon.kz

алматы, воад, перевертыш, дтп, пострадавшая

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Honda CR-V. Водитель от госпитализации отказался — ему была оказана первая медпомощь на месте, а женщину госпитализировали — у нее перелом двух пальцев руки, один из которых ампутировали.

алматы, воад, перевертыш, дтп, пострадавшая

Фото: Zakon.kz

алматы, воад, перевертыш, дтп, пострадавшая

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

В Управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что пострадавшая была доставлена в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

Динара Халдарова
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