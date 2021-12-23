Перевернулся несколько раз — пассажирка серьезно пострадала в ДТП на ВОАД

Видео с места аварии опубликовали в Instagram-паблике.

ДТП произошло 22 декабря вечером.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль Honda CR-V двигался по ВОАД в северном направлении. Не доезжая до Талгарского тракта, по неизвестным обстоятельствам автомобиль стал смещаться в сторону отбойника, в результате чего вылетел с развязки и несколько раз перевернулся на проезжей части, после встал на колеса.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Honda CR-V. Водитель от госпитализации отказался — ему была оказана первая медпомощь на месте, а женщину госпитализировали — у нее перелом двух пальцев руки, один из которых ампутировали.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

В Управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что пострадавшая была доставлена в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.