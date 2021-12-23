В Жамбылской области задержали пять лжетеррористов

Департаментом полиции Жамбылской области за 2021 год зарегистрированы данные сообщения об актах терроризма.

2 октября 36-летний житель Таласского района, поругавшись с бывшей супругой, работающей в средней школе в городе Каратау, позвонил в приемную учебного заведения и сообщил о заложенной бомбе на чердаке школы. ДП Жамбылской области

Еще один случай произошел в Шуском районе области.

24 ноября 25-летний преподаватель английского языка средней школы села Толе би с целью отменить открытый урок по своему предмету позвонил на «102» и сообщил о заложенном взрывном устройстве в школе, где он работает. ДП Жамбылской области

Все подозреваемые арестованы.