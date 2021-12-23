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Законодательство РК
14:52 23.12.2021

В Жамбылской области задержали пять лжетеррористов

позвонил на телефон Фото: pixabay
Преступники совершали преступления с помощью научно-технических средств. Установленные лица задержаны, каждому из них грозит лишение свободы до пяти лет по ст. 273 УК РК «Ложное сообщение об акте терроризма», передает Zakon.kz.

Департаментом полиции Жамбылской области за 2021 год зарегистрированы данные сообщения об актах терроризма.

2 октября 36-летний житель Таласского района, поругавшись с бывшей супругой, работающей в средней школе в городе Каратау, позвонил в приемную учебного заведения и сообщил о заложенной бомбе на чердаке школы. ДП Жамбылской области

Еще один случай произошел в Шуском районе области.

24 ноября 25-летний преподаватель английского языка средней школы села Толе би с целью отменить открытый урок по своему предмету позвонил на «102» и сообщил о заложенном взрывном устройстве в школе, где он работает. ДП Жамбылской области

Все подозреваемые арестованы.

Оксана Житникова
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