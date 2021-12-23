В Казахстане выросла смертность при ЧС

В рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 11 месяцев 2021 года по стране зарегистрировано свыше 12 тыс. чрезвычайных ситуаций. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение на 8% (в 2020 году их было 13 111. – Прим. ред.). Министр по ЧС РК Юрий Ильин

Этот показатель достигнут благодаря профилактическим мероприятиям, проводимым по отдельным направлениям деятельности.

Подразделениями спасено свыше 11 тыс. человек, эвакуировано порядка 12 тыс., оказана первая медицинская помощь более 4 тыс. граждан. Всего совершено свыше 76 тыс. выездов. Вместе с тем отмечается рост пострадавших на 5,5%, или 1736, погибших, к сожалению, рост на 14,5%, или 838, материального ущерба – на 52,1%, или 9,5 млрд тенге. Глава МЧС

В частности, по его словам, возросло количество погибших при пожарах – на 19%, или с 297 до 354 случаев, на воде – на 8,3%, или с 374 до 405 фактов, на производственных авариях – в пять раз, с двух до 13.