16:02 23.12.2021
Директор «ПСЖ» рассказал, какую пользу принес Месси клубу
Фото: Instagram/leomessi
Переход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» сильно повлиял на популярность соцсетей французского клуба, сообщает Zakon.kz.
В первую неделю после трансфера Месси на все соцсети «ПСЖ» подписались 20 млн человек, передает Goal.com. Количество подписчиков «парижан» после прихода Месси продолжает расти: каждый месяц наблюдается прирост в 1 млн подписчиков.
Сейчас мы вышли на рекордный для себя показатель – 150 миллионов подписчиков в социальных сетях. Мы показали самый высокий уровень вовлеченности за всю историю объявлений о трансферах.Марк Армстронг, директор «ПСЖ» по спонсорским сделкам
Также «ПСЖ» заметно поправил финансовое состояние за счет Месси: продажей футболок, билетов на матч и количеством новых спонсоров.