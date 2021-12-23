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16:02 23.12.2021

Директор «ПСЖ» рассказал, какую пользу принес Месси клубу

Футбол ПСЖ Соцсети Фото: Instagram/leomessi
Переход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» сильно повлиял на популярность соцсетей французского клуба, сообщает Zakon.kz.

В первую неделю после трансфера Месси на все соцсети «ПСЖ» подписались 20 млн человек, передает Goal.com. Количество подписчиков «парижан» после прихода Месси продолжает расти: каждый месяц наблюдается прирост в 1 млн подписчиков.

Сейчас мы вышли на рекордный для себя показатель – 150 миллионов подписчиков в социальных сетях. Мы показали самый высокий уровень вовлеченности за всю историю объявлений о трансферах.Марк Армстронг, директор «ПСЖ» по спонсорским сделкам

Также «ПСЖ» заметно поправил финансовое состояние за счет Месси: продажей футболок, билетов на матч и количеством новых спонсоров.

Куандык Шынасилов
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