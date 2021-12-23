Углеродный след Казахстана, России, Беларуси и Украины серьезно превышает среднемировые показатели

Как отмечено на сайте Energyprom.kz, компании во всем мире все чаще оцениваются не только по финансовым показателям, но и по факторам ESG (environment, social and governance — экологические, социальные и управленческие факторы). Банки также уделяют все более пристальное внимание экологическим и социальным составляющим. Согласно прогнозу S&P Global, влияние экологических факторов на показатели качества активов банков в будущем будет лишь расти, учитывая значительную подверженность экономик многих стран рискам, связанным с углеродоемкими секторами. Это касается и Республики Казахстан.

За последние 10 лет роль ESG-факторов в разработке стратегий банков заметно увеличилась. S&P Global Ratings ожидает, что объем эмиссии инструментов устойчивого финансирования, включая «зеленые» и социальные облигации, а также облигации устойчивого финансирования, которые имеют характеристики и «зеленых», и социальных, составит более 700 млрд долл. США и достигнет примерно 9% совокупного мирового объема эмиссии долговых обязательств по итогам 2021 года, в сравнении с лишь 3,6% три года назад.

Экономики многих стран, включая СНГ, сильно зависят от нефтегазовой и угольной отраслей, а углеродный след нередко ощутимо выше среднемирового показателя — 4,7 тонны парниковых газов в год на душу населения по итогам 2019 года. Так, в РК показатель составил 11,5 тонны в год на душу населения, в России — 16,9 тонны, в Украине — 6,6 тонны, в Беларуси — 5,1 тонны.

Вместе с тем страны региона заявили о готовности перейти к низкоуглеродной экономике и постепенно разрабатывают меры по снижению объема выбросов парниковых газов, развитию объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии) и повышению энергоэффективности. Для финансирования этих инициатив потребуются крупные капиталовложения, а развитие специальных рыночных инструментов может способствовать привлечению финансирования.

Среди казахстанских банков активной позиции в плане приверженности принципам устойчивого развития придерживается Банк развития Казахстана, БРК. Важно отметить: БРК не входит в банковскую систему страны, а функционирует как отдельный финансовый институт развития.

Фото: energyprom.kz

Для эффективного внедрения политики устойчивого развития БРК анализирует свою деятельность по критериям ESG. В своей деятельности банк стремится следовать принципам бережного и рационального отношения к окружающей среде. Финансируя инвестиционные проекты, банк оценивает воздействие на экологическую ситуацию на территориях их реализации.

Как финансовый институт БРК уделяет внимание кредитованию экологически чистых производств и ресурсосберегающих проектов. В частности, банк расширяет портфель проектов в области ВИЭ. Возобновляемые источники энергии — одна из наиболее привлекательных инвестиционных ниш в Казахстане в последние годы.

В кредитном портфеле БРК имеется 6 масштабных проектов в сфере ВИЭ: • ветровая электростанция «Астана Expo-2017» мощностью в 100 МВт в Акмолинской области; • солнечная электростанция Nurgisa мощностью в 100 МВт в районе Капшагая Алматинской области; • солнечная электростанция «Жылга» мощностью в 20 МВт в Туркестанской области; • гидроэлектростанция «Тургусун-1» мощностью в 24,9 МВт в Восточно-Казахстанской области; • ветровая электростанция «Ыбырай» мощностью в 50 МВт в Костанайской области; • солнечная электростанция «Каскелен» мощностью в в 50 МВт в Алматинской области.

Фото: energyprom.kz

Кроме того, БРК внедрил концепцию «зеленого» офиса. Начиная с 2019 года проведена масштабная работа по оптимизации основных бизнес-процессов. Банк полностью перешёл на электронный документооборот. Благодаря этому уже в декабре удалось провести полную интеграцию с холдингом «Байтерек», чтобы исключить использование документов на бумажных носителях. В рамках перехода на безбумажные операции также внедрён электронный архив и автоматизировано кадровое делопроизводство.

Благодаря модернизации инфраструктуры и аппаратного обеспечения осуществлен переход работы уполномоченных органов БРК в режим онлайн. Проведение голосования и формирование решений осуществляются теперь в электронном виде и заверяются электронно-цифровой подписью.

В целом критерии инвестиционных решений, принимаемых банком, не являются исключительно экономическими по своей сути, они также принимают во внимание социальные и экологические показатели. При рассмотрении и проведении экспертизы БРК инвестиционных проектов в обязательном порядке учитывается их соответствие стандартам в области охраны окружающей среды.

В силу приверженности принципам ESG Банк развития Казахстана становится все более привлекательным для инвесторов. Растут перспективы привлечения средств через выпуск «зеленых» облигаций. Таким образом банк планирует привлекать финансирование через новые инструменты, что, в свою очередь, приведет к сокращению финансирования из бюджетных средств, значительно снизив нагрузку на госбюджет.