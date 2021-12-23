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15:50 23.12.2021

Началась пресс-конференция Владимира Путина

Владимир Путин Фото: kremlin.ru
В Москве началась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, передает Zakon.kz.

РИА Новости сообщает, что Кремль проводит большую пресс-конференцию Путина в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Аккредитованы 507 человек.

Путин будет говорить о социально-экономической ситуации в России и отвечать на вопросы журналистов.

Как долго продлится пресс-конференция, никто не знает, даже президент. Телеканалы закладывают в сетку вещания не менее четырех часов.

Пресс-служба главы соседнего государства сообщает, что пресс-конференция президента транслируется в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», НТВ, Первый канал, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

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