Началась пресс-конференция Владимира Путина

РИА Новости сообщает, что Кремль проводит большую пресс-конференцию Путина в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Аккредитованы 507 человек.

Путин будет говорить о социально-экономической ситуации в России и отвечать на вопросы журналистов.

Как долго продлится пресс-конференция, никто не знает, даже президент. Телеканалы закладывают в сетку вещания не менее четырех часов.

Пресс-служба главы соседнего государства сообщает, что пресс-конференция президента транслируется в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», НТВ, Первый канал, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».