15:50 23.12.2021
Началась пресс-конференция Владимира Путина
Фото: kremlin.ru
В Москве началась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, передает Zakon.kz.
РИА Новости сообщает, что Кремль проводит большую пресс-конференцию Путина в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Аккредитованы 507 человек.
Путин будет говорить о социально-экономической ситуации в России и отвечать на вопросы журналистов.
Как долго продлится пресс-конференция, никто не знает, даже президент. Телеканалы закладывают в сетку вещания не менее четырех часов.
Пресс-служба главы соседнего государства сообщает, что пресс-конференция президента транслируется в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», НТВ, Первый канал, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».