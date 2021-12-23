В Алматы на развязке столкнулись четыре автомобиля

Автомобиль Lexus GS двигался по Северному кольцу в южном направлении, при заезде на развязку врезался в Mercedes.

Фото: Zakon.kz

После Lexus врезался в двигавшийся Toyota Yaris. Yaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отбойником.

Фото: Zakon.kz

Lexus не смог остановиться, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Windom.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Windom. Его госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Всех остальных участников осмотрели на месте. Госпитализация им не потребовалась.