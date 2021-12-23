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15:53 23.12.2021

В Алматы на развязке столкнулись четыре автомобиля

Lexus GS Фото: Zakon.kz
ДТП произошло в Алматы на мосту развязки на пересечении ул. Северное кольцо и ул. Бурундайская, передает Zakon.kz.

Автомобиль Lexus GS двигался по Северному кольцу в южном направлении, при заезде на развязку врезался в Mercedes.

дтп, Mercedes

Фото: Zakon.kz

После Lexus врезался в двигавшийся Toyota Yaris. Yaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отбойником.

Toyota Yaris

Фото: Zakon.kz

Lexus не смог остановиться, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Windom.

Toyota Windom

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Windom. Его госпитализировали.

дтп, Toyota Windom

Фото: Zakon.kz

Toyota Windom

Фото: Zakon.kz

Всех остальных участников осмотрели на месте. Госпитализация им не потребовалась.

дтп

Фото: Zakon.kz

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