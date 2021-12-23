15:53 23.12.2021
В Алматы на развязке столкнулись четыре автомобиля
Фото: Zakon.kz
ДТП произошло в Алматы на мосту развязки на пересечении ул. Северное кольцо и ул. Бурундайская, передает Zakon.kz.
Автомобиль Lexus GS двигался по Северному кольцу в южном направлении, при заезде на развязку врезался в Mercedes.
Фото: Zakon.kz
После Lexus врезался в двигавшийся Toyota Yaris. Yaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отбойником.
Фото: Zakon.kz
Lexus не смог остановиться, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Windom.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Windom. Его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Всех остальных участников осмотрели на месте. Госпитализация им не потребовалась.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz