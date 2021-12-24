Борьба с «декабрьской лихорадкой» – как победить инфляцию

Касательно более дорогих товаров стандартная борьба с «декабрьской лихорадкой» у многих выражалась в «отложенном потреблении» – переждать праздники и купить все на сезонных распродажах. Однако в этот раз ситуация может сложиться иначе.

Декабрь 2021 года демонстрирует довольно высокий «праздничный» рост цен, но не дает особо надеяться на январские скидки. И причина тому – постковидные симптомы, которые испытывают не только люди, но и вся мировая экономика: инфляция повсеместна, нарушены или работают в четверть былых мощностей каналы поставок, дорожает топливо…

Обычно в периоды устойчивого повышения цен мы пересматриваем свою потребительскую стратегию и покупаем действительно дорогие вещи, на которые в период «ценового плато» деньги обычно жалеем. Это могут быть как вынужденные траты типа ремонта или апгрейда техники, так и «траты в удовольствие»: статусные подарки себе и родным, праздничные дорогие продукты питания…

– Где можно провести все эти операции с максимальной выгодой?

– В мобильном приложении на маркетплейсе «Jusan Магазин», где практически все товары и услуги можно приобрести не только с любой картой, но и в рассрочку. Рассрочка от Jusan Bank идет с нулевой переплатой, поэтому как инструмент особенно интересна сейчас. По сути, при такой схеме топовые по цене, качеству и необходимости товары становятся посильными для персонального бюджета даже с учетом предпраздничного дефицита свободных средств.

– Как получить такую рассрочку?

– Схема довольно простая. Скачайте и установите на свой телефон приложение JUSAN и через приложение заходите на Jusan Магазин. Выбираете товар, выбираете способ оплаты «рассрочка», заполняете анкету и ждете решения по своей заявке от Jusan Bank. После получения одобрения подписываете договор и ожидаете доставки товара! Все операции идут онлайн и доступны не только клиентам Jusan Bank, но и держателям карточек других банков.

Так что и для внезапно дорогой зимы есть свои «теплые» решения. Выбирайте то, что вам реально нужно, покупайте то, что действительно хотите, и помните, что праздники пройдут, а наши финансовые обязательства останутся с нами.

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 07.04.21 г. выдана АРРФР РК