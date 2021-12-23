Фархад Тыллаев: Как правильно вкладывать деньги, чтобы получать прибыль

Специализируется на долгосрочных инвестициях (акции, сырье, драгоценные металлы) более восьми лет.

Во все времена тема увеличения вложенных средств является актуальной. И сегодня она еще более востребована и актуальна. Так как цены на жилье, авто, продукты питания растут очень быстро. И зарплата порой не покрывает все бытовые расходы.

Существуют два главных правила вложения средств. Первое – никогда не терять деньги, второе – понимать, во что вы их вкладываете.

Перед каждым вложением задайте себе три простых вопроса: Какую прибыль вы хотите получить?

Какую сумму вы готовы потерять, если что-то пойдет не по вашему плану?

Вложил бы в данный проект средства банк?

Когда вы будете придерживаться правил и задавать простые вопросы, ваш мозг будет предоставлять и фильтровать нужную информацию с позиции сохранения денег.

Например: у вас есть свободные средства и вы бы хотели их приумножить. А как раз знакомый пару месяцев назад вложился в какую-то компанию и получает доход от 30%. Но сам до конца не понимает, чем конкретно компания занимается и на чем именно основан данный бизнес. Задайте себе вопросы: понимаете ли вы, чем занимается компания? сколько вы можете потерять денег, если что-то пойдет не так? банк вложился бы в это дело? (Компании проще платить банку в год 25-40%, чем ежемесячно 30% своему вкладчику, подумайте над этим).

Второй пример: вы решили вложиться в простые шариковые ручки, с идеей продать их через несколько месяцев с наценкой 20%. Задайте себе те же вопросы, что и в первом примере: понимаете ли вы то, что собираетесь делать? Ответ, скорее всего, будет «да», потому что в данном случае все максимально просто. Сколько денег вы готовы потерять, если что-то пойдет не так? Например, срочно понадобились деньги на лекарства, помощь родственникам и прочее. В случае их продажи можно будет лишь потерять не более 30%, но не всю сумму. Чтобы избежать этого, всегда надо иметь средства на подобные случаи в жизни, а вложения останутся у вас в сохранности. Банк вложился бы в это дело? В подобных случаях можно даже пойти в банк и попросить ссуду, расписать бизнес-план. Банк рассмотрит и даст ответ, если он будет положительным, то вы всегда можете отказаться. Ведь вы просто пришли развеять ваши сомнения.

И так, простыми правилами и правильными вопросами, вы сможете обезопасить себя от неправильных вложений.

Одним из наиболее простых способов приумножения средств являются инвестиции на финансовом рынке. Занимаясь инвестициями, вы можете получить четкие и понятные ответы на упомянутые выше вопросы. Прибыль при вложении средств на финансовом рынке практически не ограничена, а размер потерь всегда можно лимитировать на комфортном для инвестора уровне. Более того, буквально каждый банк регулярно вкладывает средства в различные финансовые активы. Таким образом для частных инвесторов этот способ увеличения капитала является вполне подходящим.

Чтобы начать вкладывать средства на финансовом рынке, в первую очередь нужно выбрать надежную компанию или торговую платформу. Одной из таких платформ является Libertex от Forex Club Libertex. Этой платформой пользуются более 2,9 млн инвесторов по всему миру. Получать прибыль в Libertex просто – достаточно открыть и пополнить счет, выбрать подходящий актив, ввести сумму и направление вашей инвестиции. После этого открыть сделку можно в один клик.

Libertex предоставляет возможность вкладывать средства более чем в 250 различных активов. Каждый сможет найти тот актив, который является наиболее понятным. Это могут быть акции Apple, для тех, кто следит за гаджетами этой компании, или Tesla, для тех инвесторов, которые интересуются автомобилями, акции других ведущих компаний, нефть и энергоносители, золото и другие металлы, валюты и криптовалюты. Встроенная лента финансовых новостей и инструменты технического анализа помогут вам определить правильное направление сделки, а возможность установить ограничение на размер предполагаемой прибыли или убытка позволит правильно управлять вашим капиталом.

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