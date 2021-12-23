17:21 23.12.2021
В Алматы женщина с тремя маленькими детьми пострадала в ДТП
Фото: Zakon.kz
Здесь столкнулись Daewoo Matiz и Volkswagen Polo.
Volkswagen двигался по Абая в восточном направлении. Навстречу ему двигался Matiz, который, не пропустив Volkswagen, стал совершать левый поворот.
Водитель Polo не успел среагировать и произошло столкновение.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
После удара автомобили раскидало в разные стороны, а Volkswagen залетел на разделительный газон.
В результате аварии пострадали пассажир Matiz и пассажирка Volkswagen — женщина с тремя маленькими детьми: двух, четыре и семи лет. Их госпитализировали в больницу.
Фото: Zakon.kz
Пассажиру Matiz первую медицинскую помощь оказали на месте.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, выясняют все обстоятельства ДТП.