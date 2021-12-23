Грабитель отобрал сумку с 19 млн тенге у пенсионерки в СКО

Инцидент произошел вечером 21 декабря. Неизвестный мужчина отобрал сумку с 19 млн тенге у пожилой женщины возле дома №5 улицы Тенистой поселка Солнечный.

Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 4 п. 2 ст. 191 УК РК «Грабеж». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого; создано шесть групп из опытных сотрудников подразделений криминальной полиции, задействованы участковые инспекторы и наряды патрульной полиции. Проводятся подворные обходы района места совершения грабежа, отрабатывается круг общения потерпевшей. Пресс-служба ДП СКО

Со слов женщины, преступник был ростом около 170 см, одет в куртку до пояса. Других характерных примет, а также лица выхватившего сумку пенсионерка не запомнила.