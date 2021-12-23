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Законодательство РК
17:38 23.12.2021

Грабитель отобрал сумку с 19 млн тенге у пенсионерки в СКО

женская сумка в руках Фото: pexels
Петропавловские полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже 73-летней пенсионерки, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 21 декабря. Неизвестный мужчина отобрал сумку с 19 млн тенге у пожилой женщины возле дома №5 улицы Тенистой поселка Солнечный.

Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 4 п. 2 ст. 191 УК РК «Грабеж». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого; создано шесть групп из опытных сотрудников подразделений криминальной полиции, задействованы участковые инспекторы и наряды патрульной полиции. Проводятся подворные обходы района места совершения грабежа, отрабатывается круг общения потерпевшей.Пресс-служба ДП СКО

Со слов женщины, преступник был ростом около 170 см, одет в куртку до пояса. Других характерных примет, а также лица выхватившего сумку пенсионерка не запомнила.

Оксана Житникова
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