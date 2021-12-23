Задержаны крупные поставщики поддельной продукции Microsoft в Алматы

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании Microsoft.

По итогам конкурсных отборов они признавались победителями и осуществили поставку нелицензионного программного обеспечения Microsoft Office Professional с поддельными ключами активации под видом официального ПО в адрес ряда госпредприятий и учреждений на общую сумму более 50 млн тг. Пресс-служба АФМ РК

В настоящее время следственным судом Алматы в отношении трех лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.