17:56 23.12.2021
Задержаны крупные поставщики поддельной продукции Microsoft в Алматы
Фото: пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечен канал продаж нелицензионного программного обеспечения Microsoft, передает Zakon.kz.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании Microsoft.
По итогам конкурсных отборов они признавались победителями и осуществили поставку нелицензионного программного обеспечения Microsoft Office Professional с поддельными ключами активации под видом официального ПО в адрес ряда госпредприятий и учреждений на общую сумму более 50 млн тг. Пресс-служба АФМ РК
В настоящее время следственным судом Алматы в отношении трех лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.