Глава МСХ объяснил, как сделать систему субсидирования более прогнозируемой

Действительно, с лета работала совместная рабочая группа с аналитиками антикора и МСХ. До этого представители Генпрокуратуры проводили проверку. За три месяца мы проанализировали всю систему и с осени подготовили порядка 170 рекомендаций по повышению эффективности субсидирования, по недопущению коррупционных проявлений в этой сфере. В настоящее время готовим большой пакет изменений, реформу системы субсидирования. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

На сегодня, по его словам, предложения проходят обсуждения со всеми представителями общественности, чтобы в последующем выстроить понятную и открытую систему.

Что хотим предусмотреть? Во-первых, уменьшение количества субсидий, чтобы они были «прозрачны», легко прогнозируемы, чтобы их получало большее количество сельхозтоваропроизводителей. Самое главное, нужно внедрять встречные требования. Систему оценки продуктивности, как это повлияло на фермеров. Если мы видим, что они берут из года в год субсидии, из года в год убыточные или не улучшают качество работы и продукции, то, наверное, такой производитель не должен получать субсидии. Поэтому работа в самом разгаре. Думаю, в ближайшее время к консенсусу придем. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

Он добавил, что, к сожалению, проблема коррупции свойственна всем отраслям, и от общего объема субсидий за последние пять лет выявлено только 0,2% нарушений.

Да, проблемы есть. Это зависит от контроля, поэтому стоит задача настроить эту систему. Чтобы не просто отдавали деньги, но могли контролировать и требовать улучшения работы. Соответственно, вся ответственность будет распределена очень четко. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

1 ноября стало известно, что Антикоррупционная служба провела спецоперацию в городах Нур-Султане, Шымкенте, а также в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях. В ведомстве заявили, что все задержания «связаны с хищением субсидий для сельского хозяйства».

Позже председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал подробности спецоперации, проведенной Антикором в регионах страны, отметив, что были изобличены менеджеры НАНОЦ (Национального аграрного научного центра) по Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областям и центрального аппарата, которые в течение длительного времени на системной основе получали незаконные вознаграждения.

Более того, по словам председателя агентства, сотрудники НАНОЦ сами создавали такие коррупционные схемы. Как подчеркнул руководитель ведомства, «это только часть выявленных коррупционных схем, по которым агентством в настоящее время расследуются уголовные дела».