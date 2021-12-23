В акимате Нур-Султана произошли кадровые перестановки
Информация о назначениях опубликована на сайте акимата города.
Акимом района Алматы по согласованию с Администрацией президента и с депутатами городского маслихата назначен 40-летний Нурбол Нурсагатов.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2003), специальность «Экономист-менеджер»;
Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.В. Гочарова (2005), специальность «Инженер».
Трудовой стаж:
главный специалист, руководитель отдела, заместитель директора Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата города Астаны (2005-2008);
заместитель руководителя Управления строительства акимата города Астаны (2008-2011);
заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК (2011-2012);
руководитель Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, Управления строительства акимата города Алматы, Управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султана (2014-2019);
аким района Байконур города Нур-Султана (с 02.2020).
По согласованию с АП РК и с депутатами городского маслихата акимом района Байконыр назначен 43-летний Ерлан Жаулыбаев, который до назначения на протяжении трех лет занимал должность заместителя акима района Байконыр.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (2001), инженер-механик сельскохозяйственного производства;
Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (2017).
Трудовой стаж:
секретарь приемной комиссии, старший лаборант, заместитель директора Костанайского колледжа бизнеса и управления (27.06.2001-05.01.2004);
главный специалист мобилизационного отдела аппарата акима Костанайской области (07.01.2004-05.01.2005);
главный специалист ГУ «Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций г. Астаны» (01.02.2005-12.05.2005);
главный специалист организационно-инспекторского отдела, заведующий отделом социально-культурной сферы аппарата акима города Астаны (12.05.2005-01.02.2011);
заместитель акима Житикаринского района Костанайской области (02.02.2011-23.07.2012);
руководитель ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области» (23.07.2012-23.06.2016);
руководитель организационно-инспекторского и аналитического отдела аппарата акима Актюбинской области (24.06.2016-07.04.2017);
заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области (07.04.2017-05.05.2018);
заместитель акима района Байконыр города Астаны по вопросам внутренней политики, социальной сферы, предпринимательства и государственных услуг (с 10.05.2018).
Аким столицы Алтай Кульгинов поставил ряд задач перед заместителем и акимами районов.
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