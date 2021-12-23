В акимате Нур-Султана произошли кадровые перестановки

Информация о назначениях опубликована на сайте акимата города.

Акимом района Алматы по согласованию с Администрацией президента и с депутатами городского маслихата назначен 40-летний Нурбол Нурсагатов.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2003), специальность «Экономист-менеджер»;

Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.В. Гочарова (2005), специальность «Инженер».

Трудовой стаж:

главный специалист, руководитель отдела, заместитель директора Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата города Астаны (2005-2008);

заместитель руководителя Управления строительства акимата города Астаны (2008-2011);

заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК (2011-2012);

руководитель Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, Управления строительства акимата города Алматы, Управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султана (2014-2019);

аким района Байконур города Нур-Султана (с 02.2020).

По согласованию с АП РК и с депутатами городского маслихата акимом района Байконыр назначен 43-летний Ерлан Жаулыбаев, который до назначения на протяжении трех лет занимал должность заместителя акима района Байконыр.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (2001), инженер-механик сельскохозяйственного производства;

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (2017).

Трудовой стаж:

секретарь приемной комиссии, старший лаборант, заместитель директора Костанайского колледжа бизнеса и управления (27.06.2001-05.01.2004);

главный специалист мобилизационного отдела аппарата акима Костанайской области (07.01.2004-05.01.2005);

главный специалист ГУ «Управление мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций г. Астаны» (01.02.2005-12.05.2005);

главный специалист организационно-инспекторского отдела, заведующий отделом социально-культурной сферы аппарата акима города Астаны (12.05.2005-01.02.2011);

заместитель акима Житикаринского района Костанайской области (02.02.2011-23.07.2012);

руководитель ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области» (23.07.2012-23.06.2016);

руководитель организационно-инспекторского и аналитического отдела аппарата акима Актюбинской области (24.06.2016-07.04.2017);

заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области (07.04.2017-05.05.2018);

заместитель акима района Байконыр города Астаны по вопросам внутренней политики, социальной сферы, предпринимательства и государственных услуг (с 10.05.2018).

Аким столицы Алтай Кульгинов поставил ряд задач перед заместителем и акимами районов.