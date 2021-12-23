Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:06 23.12.2021

Экомониторинг и вовлечение жителей – в «АрселорМиттал Темиртау» рассказали о планах

АО «АрселорМиттал Темиртау» рассказывает о планах Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
В Темиртау на площадке Международного конференц-центра ArcelorMittal прошел семинар-презентация, посвященный исследованию качества воздуха в городе за 2018-2020 годы, сообщает Zakon.kz.

В семинаре приняли участие представители государственных органов, СМИ, общественности и неправительственных организаций, занимающихся вопросами экологии. Мероприятие было организовано ОО «Карагандинский областной экологический музей» при активной поддержке «АрселорМиттал Темиртау».

В ходе встречи директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Мадина Куантаева рассказала о планах компании.

В настоящее время в компании планомерно ведется работа по достижению снижения уровня выбросов на 30%. Мы определили основные источники выбросов пыли SОx, NOx и CO. Теперь, зная узкие места, мы разрабатываем уже более точную стратегию по снижению уровня выбросов.Директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Мадина Куантаева

В рамках инвестиционного плана компании на металлургическом комбинате будет реализован ряд важных проектов по модернизации производства. В результате это позволит снизить количество выбросов твердых и газообразных веществ по всей производственной цепочке.

На аглофабрике и доменном производстве будут установлены новые электрофильтры, в планах обновить их до гибридных. В доменном цехе появится еще и новое аспирационное оборудование. Выбросов от деятельности аглопроизводства станет меньше благодаря снижению уровня серы в руде, добываемой на руднике Кентобе и используемой в производстве.

Электрофильтры считаются наиболее надежным оборудованием для улавливания пыли. Компания установит новые электрофильтры на ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2, которые в будущем для повышения эффективности будут обновлены до гибридных с возможностью вдувания извести. Снижению количества эмиссий поспособствует еще и переход с работы восемью котлами на работу тремя на ТЭЦ-ПВС, которые к тому же будут на природном газе, объяснила спикер.

Достигнуть 30%-ного снижения выбросов от производственного процесса удастся благодаря переходу работы металлургического комбината на газ. Для этого между ТОО «Актобе РГС» и АО «АрселорМиттал Темиртау» был заключен договор поставки товарного газа. В настоящее время ведется проектирование системы распределения природного газа на производстве.

АО «АрселорМиттал Темиртау» рассказывает о планах

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

В завершение своего выступления представитель компании заявила, что до июня 2023 года на комбинате будет установлена автоматизированная система экологического мониторинга, которая позволит отслеживать экологическую ситуацию в режиме реального времени и оперативно предпринимать меры по предупреждению и устранению любых отклонений от установленных норм.

Со стороны общественности города Темиртау диалог компании с общественностью оценил Интигам Абишов: «Металлургический комбинат и город Темиртау – это одно целое, так как большая часть компании — это именно жители города. Компания заинтересована, чтобы у жителей города все было хорошо. Легко критиковать комбинат. Но ведь основная задача предприятия –давать сталь и обеспечивать рабочие места, заботиться о социальной программе и влиянии на экологию. Шаги есть, может, они не такие быстрые, но они есть. И даже сегодняшняя встреча говорит о многом. О том, что мы вместе идем к улучшению экологии, что администрация компании поддерживает конструктивный диалог с общественностью».

Константин Вноровский
Темиртау
Врач-гематолог объяснил, как распознать острый лейкоз
22.12.2021
Астрологи советуют встречать Новый год в одежде спокойных тонов
22.12.2021
Поправки в Налоговый кодекс: что изменится в жизни казахстанцев
23.12.2021
Фавориты 2022 года – каким знакам зодиака повезет больше других
23.12.2021
Казахстанка в одиночку прошла от Мексики до Канады
22.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости