Экомониторинг и вовлечение жителей – в «АрселорМиттал Темиртау» рассказали о планах

В семинаре приняли участие представители государственных органов, СМИ, общественности и неправительственных организаций, занимающихся вопросами экологии. Мероприятие было организовано ОО «Карагандинский областной экологический музей» при активной поддержке «АрселорМиттал Темиртау».

В ходе встречи директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Мадина Куантаева рассказала о планах компании.

В настоящее время в компании планомерно ведется работа по достижению снижения уровня выбросов на 30%. Мы определили основные источники выбросов пыли SОx, NOx и CO. Теперь, зная узкие места, мы разрабатываем уже более точную стратегию по снижению уровня выбросов. Директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Мадина Куантаева

В рамках инвестиционного плана компании на металлургическом комбинате будет реализован ряд важных проектов по модернизации производства. В результате это позволит снизить количество выбросов твердых и газообразных веществ по всей производственной цепочке.

На аглофабрике и доменном производстве будут установлены новые электрофильтры, в планах обновить их до гибридных. В доменном цехе появится еще и новое аспирационное оборудование. Выбросов от деятельности аглопроизводства станет меньше благодаря снижению уровня серы в руде, добываемой на руднике Кентобе и используемой в производстве.

Электрофильтры считаются наиболее надежным оборудованием для улавливания пыли. Компания установит новые электрофильтры на ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2, которые в будущем для повышения эффективности будут обновлены до гибридных с возможностью вдувания извести. Снижению количества эмиссий поспособствует еще и переход с работы восемью котлами на работу тремя на ТЭЦ-ПВС, которые к тому же будут на природном газе, объяснила спикер.

Достигнуть 30%-ного снижения выбросов от производственного процесса удастся благодаря переходу работы металлургического комбината на газ. Для этого между ТОО «Актобе РГС» и АО «АрселорМиттал Темиртау» был заключен договор поставки товарного газа. В настоящее время ведется проектирование системы распределения природного газа на производстве.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

В завершение своего выступления представитель компании заявила, что до июня 2023 года на комбинате будет установлена автоматизированная система экологического мониторинга, которая позволит отслеживать экологическую ситуацию в режиме реального времени и оперативно предпринимать меры по предупреждению и устранению любых отклонений от установленных норм.

Со стороны общественности города Темиртау диалог компании с общественностью оценил Интигам Абишов: «Металлургический комбинат и город Темиртау – это одно целое, так как большая часть компании — это именно жители города. Компания заинтересована, чтобы у жителей города все было хорошо. Легко критиковать комбинат. Но ведь основная задача предприятия –давать сталь и обеспечивать рабочие места, заботиться о социальной программе и влиянии на экологию. Шаги есть, может, они не такие быстрые, но они есть. И даже сегодняшняя встреча говорит о многом. О том, что мы вместе идем к улучшению экологии, что администрация компании поддерживает конструктивный диалог с общественностью».