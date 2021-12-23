В Германии зафиксировали первую смерть от «омикрон-штамма»

По информации РИА Новости, об этом сообщил Институт Роберта Коха. Подробности пока не уточняются.

Новость по теме В России создали тест, способный сразу выявлять «омикрон-штамм»

23 декабря стало известно, что российские ученые разработали тест, способный не просто выявлять коронавирус, но и определять «омикрон-штамм».