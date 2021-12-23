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19:27 23.12.2021

В Германии зафиксировали первую смерть от «омикрон-штамма»

ИВЛ Фото: Zakon.kz
В Германии зафиксировали первый летальный исход от заражения «омикрон-штаммом» коронавируса, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, об этом сообщил Институт Роберта Коха. Подробности пока не уточняются.

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