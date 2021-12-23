19:27 23.12.2021
В Германии зафиксировали первую смерть от «омикрон-штамма»
Фото: Zakon.kz
В Германии зафиксировали первый летальный исход от заражения «омикрон-штаммом» коронавируса, передает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, об этом сообщил Институт Роберта Коха. Подробности пока не уточняются.
23 декабря стало известно, что российские ученые разработали тест, способный не просто выявлять коронавирус, но и определять «омикрон-штамм».
Что известно об «омикроне» – новом штамме коронавируса
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