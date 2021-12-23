19:59 23.12.2021
Перевозивший детей автобус загорелся в Павлодарской области
Фото: pixabay
Информация о происшествии появилась в паблике tipavlo.dar.
По словам очевидцев, сопровождающий сидел с водителем. Дети сами открывали двери и выпрыгивали на ходу.
Инцидент произошел 23 декабря 2021 года на трассе между селом Ефремовка и селом Даниловка.
В пресс-службе ДЧС региона прокомментировали случившееся.
Автомобиль «Газель» 2007 года выпуска (на бензине) полностью сгорел. До прибытия пожарных самостоятельно, в сопровождении водителя, эвакуировались шестеро детей. Имеющийся огнетушитель не применялся. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Пострадавших нет.