Перевозивший детей автобус загорелся в Павлодарской области

Информация о происшествии появилась в паблике tipavlo.dar.

По словам очевидцев, сопровождающий сидел с водителем. Дети сами открывали двери и выпрыгивали на ходу.

Инцидент произошел 23 декабря 2021 года на трассе между селом Ефремовка и селом Даниловка.

В пресс-службе ДЧС региона прокомментировали случившееся.

Автомобиль «Газель» 2007 года выпуска (на бензине) полностью сгорел. До прибытия пожарных самостоятельно, в сопровождении водителя, эвакуировались шестеро детей. Имеющийся огнетушитель не применялся. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пострадавших нет.