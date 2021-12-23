20:32 23.12.2021
Движение по мосту на улице Ашимова открыто в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках строительства пробивки проспекта Абая открыто движение по мосту на пересечении с улицей Ашимова, сообщает Zakon.kz.
Протяженность эстакады составляет 396 м, по четыре полосы в каждом направлении.
Движение по участку от улицы Яссауи до улицы Береке осуществляется по нижнему слою покрытия с временной разметкой. Полное завершение объекта запланировано до сентября 2022 года. Будут выполнены работы по устройству съездов, благоустройству территории, строительству надземных пешеходных переходов, укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и др.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
До завершения устройства двух съездов с проспекта Абая движение транспорта на пересечении с улицей Ашимова временно организовано светофорным регулированием.
Пробивка проспекта Абая ведется с улицы Момышулы до улицы Алатау.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы открыли движение на участке пробивки проспекта Абая
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