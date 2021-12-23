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20:32 23.12.2021

Движение по мосту на улице Ашимова открыто в Алматы

Открытие движения после пробивки на Абая Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках строительства пробивки проспекта Абая открыто движение по мосту на пересечении с улицей Ашимова, сообщает Zakon.kz.

Протяженность эстакады составляет 396 м, по четыре полосы в каждом направлении.

Движение по участку от улицы Яссауи до улицы Береке осуществляется по нижнему слою покрытия с временной разметкой. Полное завершение объекта запланировано до сентября 2022 года. Будут выполнены работы по устройству съездов, благоустройству территории, строительству надземных пешеходных переходов, укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и др.

Дорога после пробивки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

До завершения устройства двух съездов с проспекта Абая движение транспорта на пересечении с улицей Ашимова временно организовано светофорным регулированием.

Пробивка проспекта Абая ведется с улицы Момышулы до улицы Алатау.

Мост на пересечении с улицей Ашимова

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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