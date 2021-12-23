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23:25 23.12.2021

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь

Герцог и герцогиня Сассекские Фото: Instagram/sussexroyal
Герцог и герцогиня Сассекские впервые показали свою дочь Лилибет и подросшего Арчи, сообщает Zakon.kz.

В канун Рождества 2021 года Меган Маркл и принц Гарри наконец показали свои дочь Лилибет Диану, которая родилась в июне этого года, и подросшего двухлетнего Арчи.

Рождественская открытка со всем семейством появилась на сайте организации ветеранов Team Rubicon, которую поддерживают герцог и герцогиня Сассекские.

На фотографии герцог и герцогиня Сассекские запечатлены с детьми, сыном Арчи и дочерью Лилибет. До этого Гарри и Меган еще не показывали фотографий Лилибет.

Открытку в соцсетях опубликовал благотворительный фонд Team Rubicon, который поблагодарил фонд герцогов Сассекских Archewell за помощь афганским семьям.

Меган Маркл родила девочку 4 июня 2021 года. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Девочка стала 11-й правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.

Константин Вноровский
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