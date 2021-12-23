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23:51 23.12.2021

Водителя, проехавшего по тротуару в Алматы, привлекли к ответственности

Сотрудник полиции, розыск Фото: Zakon.kz
21 декабря в алматинских соцсетях появилось видео, на котором автомобиль Toyota RAV4 едет по пешеходной дорожке. Видео заинтересовалась полиция, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов разместил пост в Instagram, где рассказал, что полицейские провели проверку по данному факту.

Водитель транспортного средства Toyota RAV4, ГРНЗ 892IAA02 установлен – это гражданин T., 25.10.1974 года рождения. Гражданин Т. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 596, ч. 1 КРК об АП «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения». Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов

В заключение представитель полиции Алматы попросил граждан быть внимательными и осторожными на дорогах.

Константин Вноровский
Абдрахманов Рустам Алматы
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