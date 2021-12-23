23:51 23.12.2021
Водителя, проехавшего по тротуару в Алматы, привлекли к ответственности
Фото: Zakon.kz
21 декабря в алматинских соцсетях появилось видео, на котором автомобиль Toyota RAV4 едет по пешеходной дорожке. Видео заинтересовалась полиция, сообщает Zakon.kz.
Заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов разместил пост в Instagram, где рассказал, что полицейские провели проверку по данному факту.
Водитель транспортного средства Toyota RAV4, ГРНЗ 892IAA02 установлен – это гражданин T., 25.10.1974 года рождения. Гражданин Т. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 596, ч. 1 КРК об АП «Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения». Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов
В заключение представитель полиции Алматы попросил граждан быть внимательными и осторожными на дорогах.