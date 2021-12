В США скончалась культовая писательница и драматург Джоан Дидион

Как пишет New York Times, причиной смерти писательницы стала болезнь Паркинсона.

По словам ее издателя Пол Богардса, Дидион умерла в своем доме в Манхэттене.

Писательница родилась в 1934 году в городе Сакраменто (штат Калифорния).

Джоан Дидион стала известной в 1960-х благодаря статьям в таких изданиях, как Life, The Saturday Evening Post, The New York Times Magazine и Esquire. Она писала о калифорнийской контркультуре, Голливуде, американской политике и социальном хаосе того десятилетия в саркастическом стиле, заслужившем ей статус одной из самых ярких представительниц «новой журналистики».

В 1972 году состоялась премьера американского драматического фильма "Играй как по писаному" (Play It as It Lays), автором сценария к которому выступили Дидион и Джон Грегори Данн.

Творческое наследие писательницы - 19 произведений. К числу наиболее известных относятся: «Сутулясь по направлению к Вифлеему» (1968), «Играй как есть» (1970) и «Белый альбом» - сборник эссе, который был опубликован в 1979 году.

В 2005 году Джоан Дидион стала финалисткой Пулитцеровской премии за биографию/автобиографию «Год магического мышления». Эта книга была написана в память о ее муже и коллеге, Джоне Грегори Данне, умершем от сердечного приступа в 2003 году.