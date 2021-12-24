Пеле выписан из больницы после химиотерапии

Как сообщает russian.rt.com, 81-летний легендарный футболист выписан из больницы Сан-Паулу после плановой госпитализации.

В августе 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого он проходил курс восстановления в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

8 декабря его вновь госпитализировали после удаления опухоли в толстой кишке.