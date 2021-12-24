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07:34 24.12.2021

Пеле выписан из больницы после химиотерапии

футболист Фото: Instagram/pele
Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии продолжит лечение в амбулаторных условиях, передает Zakon.kz.

Как сообщает russian.rt.com, 81-летний легендарный футболист выписан из больницы Сан-Паулу после плановой госпитализации.

В августе 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого он проходил курс восстановления в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

8 декабря его вновь госпитализировали после удаления опухоли в толстой кишке.

Елена Беляева
Пеле Бразилия
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