Нарколог посоветовал в новогоднюю ночь не смешивать крепкий алкоголь с газировкой

Врач рассказал изданию «Подмосковье сегодня», что во время застолья стоит отдавать предпочтение некрепким напиткам. По его словам, одного бокала сухого вина будет достаточно.

Главное – не превращать новогоднее застолье с алкоголем в длительный «марафон», когда спиртные напитки употребляют чуть ли не каждый день на протяжении праздников. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин

Также Холдин посоветовал не смешивать напитки разной крепости, особенно газированные с крепким алкоголем. Также важно хорошо закусывать алкоголь, чтобы он медленнее всасывался.