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07:04 24.12.2021

Нарколог посоветовал в новогоднюю ночь не смешивать крепкий алкоголь с газировкой

шампанское Фото: pixabay
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин назвал допустимую дозу алкоголя и отметил, что «безопасной дозы» не бывает, передает Zakon.kz.

Врач рассказал изданию «Подмосковье сегодня», что во время застолья стоит отдавать предпочтение некрепким напиткам. По его словам, одного бокала сухого вина будет достаточно.

Главное – не превращать новогоднее застолье с алкоголем в длительный «марафон», когда спиртные напитки употребляют чуть ли не каждый день на протяжении праздников. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин

Также Холдин посоветовал не смешивать напитки разной крепости, особенно газированные с крепким алкоголем. Также важно хорошо закусывать алкоголь, чтобы он медленнее всасывался.

Елена Беляева
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