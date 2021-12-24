Розыгрыш квартиры в Алматы уже через три дня

Предстоящий розыгрыш подведет итоги большой акции «Квартиры за ставку», призовой фонд которой включает в себя две квартиры, ценные призы и бонусы на 50 000 000 тенге. Еженедельно участники выигрывали игровые ноутбуки HP Omen 15, смартфоны iPhone 13 Pro max, игровые приставки PS5, наушники Apple AirPods Pro и Smart-часы Apple Watch 6.

Первая квартира в Нур-Султане досталась 39-летнему Айбеку, уроженцу города Атырау. А уже через три дня в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел организаторы выберут владельца квартиры в Алматы. У желающих побороться за главный приз еще осталось совсем немного времени, чтобы принять участие в акции.

Стать участником легко: Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на сайте Parimatch. Нажмите кнопку «Участвовать» на странице промоакции. Выполняйте условия акции, набирайте баллы и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов и квартиры в конце месяца.

Войдите в топ-10 игроков по количеству набранных баллов за прошедшую неделю и получите также гарантированные бонусы на счет.

Посмотреть интервью с первым победителем и услышать из первых уст его впечатления о неожиданном подарке можно на Youtube-канале Parimatch: