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09:21 24.12.2021

Розыгрыш квартиры в Алматы уже через три дня

розыгрыш Фото: Parimatch
27 декабря онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch определит счастливого обладателя квартиры в Алматы.
Предстоящий розыгрыш подведет итоги большой акции «Квартиры за ставку», призовой фонд которой включает в себя две квартиры, ценные призы и бонусы на 50 000 000 тенге. Еженедельно участники выигрывали игровые ноутбуки HP Omen 15, смартфоны iPhone 13 Pro max, игровые приставки PS5, наушники Apple AirPods Pro и Smart-часы Apple Watch 6.

Первая квартира в Нур-Султане досталась 39-летнему Айбеку, уроженцу города Атырау. А уже через три дня в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел организаторы выберут владельца квартиры в Алматы. У желающих побороться за главный приз еще осталось совсем немного времени, чтобы принять участие в акции.

Стать участником легко:

  1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на сайте Parimatch.

  2. Нажмите кнопку «Участвовать» на странице промоакции.

  3. Выполняйте условия акции, набирайте баллы и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов и квартиры в конце месяца.

Войдите в топ-10 игроков по количеству набранных баллов за прошедшую неделю и получите также гарантированные бонусы на счет.

Посмотреть интервью с первым победителем и услышать из первых уст его впечатления о неожиданном подарке можно на Youtube-канале Parimatch:

Анастасия Московчук
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