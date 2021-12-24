Smart Remont – лидер на рынке ремонта квартир в Казахстане

Тем, почему клиенты выбирают их, поделился CEO и со-основатель компании Сырымбет Искаков.

Фото: Smart Remont

– Сколько у вас стоит ремонт?

– Цена за квадрат – от 48 900 до 143 000 тенге, что включает в себя материалы и работы. Есть еще 5 пунктов, о которых клиент не задумывается, – это проектирование, что уменьшает количество переделок. Второе – это логистика плюс подъем материалов. Люди привыкли нанимать бригаду «под ключ». Я считаю, что это не самый лучший вариант. Объясню, почему. Человек не может быть мастером во всем. Невозможно одинаково хорошо разбираться и в электрике, и в сантехнике, и в малярных работах, и в кафеле. Соответственно, должны быть узко квалифицированные специалисты, хорошие мастера – не грузчики, они не будут поднимать материал на этаж. У нас есть грузчики, они поднимают материал, а мастер делает. Это тот расход, который клиент не несет. Плюс у нас работает отдел контроля качества, это в-третьих. Чтобы снизить стоимость переделок, мы электрику и сантехнику проверяем, пока еще ничего не закрыли, и переделки минимизируются. Клиенты также не остаются в стороне, они участвуют в процессе, могут вносить корректировки в рабочий проект, приобретать дополнительные опции, мы предоставляем такую возможность. После проведения всех строительно-монтажных работ обязательно проводится уборка – это четвертый пункт. Заботимся о том, чтобы клиент заехал уже в чистую квартиру. Ну и пятый пункт, который дает возможность клиенту довериться нам, – это гарантия на проведенную работу по чистовой отделке до 12 месяцев.

– Вы используете новые технологии?

– Технологии начинаются с момента продаж. Это наш сайт-конструктор, на котором можно выбрать проект и сразу же узнать цену. После оплаты заявка попадает в отдел проектирования. Мы делаем замеры квартиры в 3D формате с профессиональным оборудованием, 3D сканером (Leica), ведь это дает максимальную точность в работе и сказывается на минимизации ошибок. Плюс разработанная нами экосистема, которая позволяет объединить всех участников процесса. В чем сложность ремонта? Почему до сих пор не появился крупный игрок на рынке? Ремонт включает в себя много участников процесса: электрик, сантехник, плотник, поставщики и так далее. Их всех нужно между собой связать, чтобы, когда приехал мастер, материалы были готовы, на месте были грузчики, которые их поднимут. У нас все участники процесса находятся в одной системе, что позволяет правильно координировать работу.

Фото: Smart Remont

– Как вы фиксируете цены?

– У нас три метода оплаты на данный момент, так как мы стараемся дать клиентам удобные и доступные инструменты оплаты – это покупка ремонта вместе с квартирой внутри ДДУ (только для клиентов BI Group и Nova City), в том числе ипотека; 100% аванс через банк, приложение Kaspi или картой онлайн и рассрочка 0-0-24, когда человек расплачивается с нами на протяжении двух лет, внося ежемесячный платеж. Когда клиенты считают и сравнивают стоимость их будущего ремонта, если они будут его самостоятельно делать, или обратятся к нам, они видят, что им выгоднее заказать ремонт у нас. Напомню, в стоимость наших услуг входят материалы и работы. Также мы экономим клиенту время и нервы, что также очень важно. За счет чего нам удается сдерживать цены? Мы заключаем прямые контракты с производителями дверей (Беларусь) и сантехники (Германия), к примеру. За счет того, что мы даем мастерам постоянный объем работы, цена у нас не скачет день ото дня. Отдельный мастер на рынке не имеет такой стабильности. Он понимает, что сегодня может работать напрямую с клиентом и заработать больше, а завтра заказа уже может не быть Второй фактор – мы понимаем, что не всем клиентам удобно передавать 100% оплату сразу, часто приходят клиенты повторно, особенно в городе Нур-Султане. Это уникальный город в том плане, что люди могут пожить год-два в квартире, а потом покупают новую. Многие покупают на перепродажу. По нашей программе рассрочки 0-0-24, если ремонт стоит 3 миллиона, ежемесячный платеж составит 125 тысяч тенге без надбавок и переплат. Обычно люди при покупке квартиры тратят все деньги, а уж если у них есть 2-3 миллиона тенге дополнительно, они лучше купят квартиру больше или лучше, а потом уже будут задумываться о ремонте.

– Можете ли вы выполнить работы не в срок или в недолжном качестве?

– К сожалению, можем. Если ремонт оказался в итоге не в том качестве, то все переделки мы берем на себя. Для нас критически важно сдавать качественный ремонт по нашим стандартам. Из практики, ни один шоу-рум, который мы делали, не дает столько новых клиентов, сколько сделанная квартира заказчика. В квартиру клиента приходят друзья, гости, родственники, все они спрашивают, кто делал ремонт, поэтому каждая квартира – это наша маркетинговая площадка. Мы даем до года гарантии на работы, по статистике к нам за ней обращаются около 10%. Из них только в 1% случаев требуются серьезные переделки, здесь я имею в виду проблемы с электрикой и сантехникой.

Фото: Smart Remont

По срокам, да, они срываются, например, если мастер не вышел, поставщик двери задержал, или же сам клиент приходит и говорит, например, перенести розетки. Если мы не сдаем в срок, всегда выплачиваем клиенту неустойку в размере до 5% согласно договору. Думаю, на рынке этого никто не делает.