09:45 24.12.2021
Определен лучший гол 2021 года в казахстанском футболе
Фото: Instagram/fctobol
Профессиональная футбольная лига Казахстана провела голосование среди руководителей, тренеров и капитанов команд для определения лучшего гола сезона, сообщает Zakon.kz.
Каждый из голосовавших выбирал свою тройку лучших, передает пресс-служба ПФЛК.
На выбор было предложено восемь мячей, забитых в рамках чемпионата и Кубка Казахстана. Каждый из предложенных забитых мячей признан болельщиками лучшим голом месяца с марта по октябрь 2021 года.
В итоге, согласно опросу, лучшим голом сезона признан гол форварда Игоря Сергеева (ФК «Актобе»), забитый в ворота шымкентского «Ордабасы» (4 тур Чемпионата Казахстана).