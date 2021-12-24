Определен лучший гол 2021 года в казахстанском футболе

Каждый из голосовавших выбирал свою тройку лучших, передает пресс-служба ПФЛК.

На выбор было предложено восемь мячей, забитых в рамках чемпионата и Кубка Казахстана. Каждый из предложенных забитых мячей признан болельщиками лучшим голом месяца с марта по октябрь 2021 года.