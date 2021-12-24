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09:45 24.12.2021

Определен лучший гол 2021 года в казахстанском футболе

Футбол Нападающий Лучший гол Фото: Instagram/fctobol
Профессиональная футбольная лига Казахстана провела голосование среди руководителей, тренеров и капитанов команд для определения лучшего гола сезона, сообщает Zakon.kz.

Каждый из голосовавших выбирал свою тройку лучших, передает пресс-служба ПФЛК.

На выбор было предложено восемь мячей, забитых в рамках чемпионата и Кубка Казахстана. Каждый из предложенных забитых мячей признан болельщиками лучшим голом месяца с марта по октябрь 2021 года. 

В итоге, согласно опросу, лучшим голом сезона признан гол форварда Игоря Сергеева (ФК «Актобе»), забитый в ворота шымкентского «Ордабасы» (4 тур Чемпионата Казахстана).

Куандык Шынасилов
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