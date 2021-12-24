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09:52 24.12.2021

Врач назвала причины раннего появления седины

волосы, седина, ранняя, причины, врач Фото: pixabay
Почему седеют волосы и в чем причина раннего появления седины, рассказала врач-косметолог, трихолог, дерматолог одной из московских косметологических клиник, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко, передает Zakon.kz.

Об этом она рассказала «Известиям».

По ее словам, «возрастное» появление седых волос (в среднем в возрасте 50-55 лет) является физиологическим процессом, который связан с ослаблением функции меланоцитов, продуцирующих меланин (обеспечивает цвет волос).

Меланин — пигмент от коричневого до черного, который содержится в волосах, коже и радужной оболочке глаз.

Если говорить о раннем поседении волос (от 20-30 лет), то тут может быть несколько факторов, влияющих на снижение активности или даже гибель меланоцитов. В первую очередь это генетическая предрасположенность: если в семье у кого-то седые волосы появились в раннем возрасте, то вероятность возникновения у вас седины достаточно велика.Екатерина Пащенко

Меланоциты — специализированные клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин.

Как отметила врач, второй причиной, которую необходимо исключать при раннем поседении волос, является хронический стресс.

Во время стресса в кровь поступает большое количество адреналина, который нарушает связь меланина с белковой структурой волоса, вследствие чего пигмент нейтрализуется, а спазм сосудов на фоне нервного потрясения нарушает микроциркуляцию вокруг волосяного фолликула и может привести к атрофии и даже гибели меланоцитов.

Также, по словам дерматолога, немаловажную роль в появлении седых волос играют очаги хронической инфекции.

Из-за очагов хронической инфекции нарушается антиоксидантная защита вокруг волосяного фолликула, накапливаются свободные радикалы, что приводит к повреждению меланоцитов.

Вместе с тем врач перечислила факторы, которые могут влиять на появление седых волос:

  • заболевания щитовидной железы, гипофиза, повлекшие за собой гормональные нарушения;

  • заболевания желудочно-кишечного тракта;

  • железодифицитная анемия;

  • нерациональное питание с низким содержанием белка;

  • нарушение обменных процессов.

Кроме того, немаловажную роль играет недостаток микроэлементов (цинка, меди, селена, кальция).

Например, медь является основополагающей частью фермента тирозиназы, которая напрямую участвует в образовании меланина, и при недостатке этого микроэлемента синтез меланина также снижается.

Дерматолог подчеркнула, что причиной может быть недостаток витаминов, преимущественно группы В.

Например, В2 и В9 улучшают микроциркуляцию, В8 обеспечивает естественное функционирование меланоцитов, а В12 укрепляет иммунитет и активизирует деление клеток в эпидермисе.

Недостаток аминокислот. Например, аминокислота цистеин участвует в антиоксидантной защите, а аминокислота тирозин – в синтезе меланина. Также аутоиммунные заболевания, влияние окружающей среды, чрезмерное УФ-излучение, курение, алкоголь, онкологические заболевания – все это может привести к раннему появлению седины.Екатерина Пащенко

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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