Ержан Бабакумаров провел заседание городского попечительского совета Дома надежды

По данным городского акимата, в работе комиссии приняли участие представители социальных служб, органов здравоохранения и образования, а также руководитель Союза кризисных центров З. Байсакова.

Работа комиссии направлена на оказание помощи семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

На встрече обсуждены вопросы оказания мер поддержки, в том числе по оформлению документов на детей, постановки в очередь в детские сады, прохождения медицинских смотров детей и родителей. Как подчеркнул Ержан Бабакумаров, важной профилактической мерой сиротства является социализация родителей.

В этой связи заместитель акима города поручил провести анализ всех случаев обращения в Дом надежды за последние два года. Кроме того, поручено разработать пакет превентивных мер по трудоустройству и вовлечению в активную общественную жизнь матерей и отцов, оказавшихся в сложном положении.