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09:55 24.12.2021

Ержан Бабакумаров провел заседание городского попечительского совета Дома надежды

заместитель акима комиссия Фото: Пресс-служба акимата Алматы
На заседании комиссии под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова рассмотрены актуальные вопросы профилактики сиротства и попечительства, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, в работе комиссии приняли участие представители социальных служб, органов здравоохранения и образования, а также руководитель Союза кризисных центров З. Байсакова.

Работа комиссии направлена на оказание помощи семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

На встрече обсуждены вопросы оказания мер поддержки, в том числе по оформлению документов на детей, постановки в очередь в детские сады, прохождения медицинских смотров детей и родителей. Как подчеркнул Ержан Бабакумаров, важной профилактической мерой сиротства является социализация родителей.

В этой связи заместитель акима города поручил провести анализ всех случаев обращения в Дом надежды за последние два года. Кроме того, поручено разработать пакет превентивных мер по трудоустройству и вовлечению в активную общественную жизнь матерей и отцов, оказавшихся в сложном положении.
Анастасия Московчук
Бабакумаров Ержан Алматы
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