Корпорация «Казахмыс» вносит вклад в решение социальных проблем Шуского района

Производственное объединение занимается добычей руды на Шатыркульском месторождении. Здесь трудятся 250 работников. Проектная мощность – 620 тыс. тонн руды. За прошлый год объем вложенных инвестиций составил 837,1 миллиона тенге.

Проводится масштабная работа в рамках социальной ответственности бизнеса.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Между ТОО «Корпорация Казахмыс» и акиматом района 10 декабря был подписан меморандум. Согласно документу, компания обязуется провести капитальный ремонт моста в селе Конаева, работы по асфальтированию дороги до железнодорожного тупика Бирлик, орошению внутрикарьерных дорог от Шатыркульского месторождения до железнодорожного тупика Бирлик, установке информационной таблички на железнодорожном тупике, отражающей данные фирмы ТОО «ЭкоЭксперт» по измерению мощности дозы радиационного фона.

Компания выделит путевки на санаторно-курортное лечение жителям из социально уязвимых слоев населения Кунаевского, Бирликского, Бирликустемского сельских округов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Кроме того, с 17 по 20 ноября 2021 года областным департаментами экологии, санитарно-эпидемиологического контроля, Управлением природных ресурсов на Шатыркульском месторождении проведены специальные исследования и радиологический мониторинг.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По результатам проведенного исследования, радиологического мониторинга и измерения содержания радона установлено, что допустимые значения мощности не превышают пороговых значений.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области