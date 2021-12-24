ВиражСпецТехника – новый дистрибьютор коммерческих автомобилей марки Ford в Казахстане

В конце декабря 2021 года между ООО «Соллерс Форд» и ТОО «ВиражСпецТехника» было подписано соглашение, в рамках которого последнему были переданы права на продажу и обслуживание коммерческих автомобилей марки Ford на территории нашей страны.

Фото: ТОО «ВиражСпецТехника»

Модельная линейка коммерческих автомобилей Ford Transit включает в себя цельнометаллические фургоны с высокой крышей, бортовые автомобили любой конфигурации и микроавтобусы до 22 мест. Автомобили Ford – это комфорт и безопасность водителя и пассажира, и мощность и эффективность любых грузоперевозок. Также Ford предлагает и полноприводные версии, и очень удобные модели комби.

Первая поставка готовых автомобилей планируется уже в январе 2022 года, а к концу года будет налажена сборка данной техники на казахстанских производственных мощностях.

Фото: ТОО «ВиражСпецТехника»

На сегодняшний день группа компаний «Вираж» обладает самой широкой в стране дилерской сетью по реализации коммерческих автомобилей, что обеспечит представленность и сервисное обслуживание полного модельного ряда коммерческой техники марки Ford во всех регионах Казахстана.

Фото: ТОО «ВиражСпецТехника»

В свою очередь Ford – одна из крупнейших американских автомобильных компаний, основанная в 1903 году Генри Фордом.

На сегодняшний день компания имеет собственные сборочные и производственные центры в 30 странах мира. Модельный ряд Ford включает городские компактные авто, семейные вэны, полноприводные кроссоверы, а также коммерческие автомобили Ford – модели для корпоративного использования, грузовые и пассажирские.

Фото: ТОО «ВиражСпецТехника»