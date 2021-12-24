Названа разница между аллергией на холод и обморожением

В разговоре с «Лентой.ру» кандидат наук, аллерголог-иммунолог, врач-педиатр Дмитрий Шилов посоветовал людям, страдающим от аллергии на холод, перед выходом на улицу принимать антигистаминные препараты. А чтобы предотвратить отек горла, в морозную погоду им следует отказаться от ледяных напитков.

Врач объяснил, что аллергию на холод часто путают с обморожением, но есть существенная разница между этими двумя состояниями. Обморожение – это травма, вызванная замерзанием кожи и мягких тканей, тогда как холодовая крапивница сопровождается возникновением небольших зудящих волдырей, которые остаются на коже на какое-то время.

У некоторых людей крапивница развивается после купания в холодной воде, в то время как другие чувствительны к холодному воздуху. Аллерголог-иммунолог Шилов

Кроме того, Шилов пояснил, что при профилактическом лечении крапивницы, когда нельзя избежать холода, рекомендуется прием антигистаминных средств, а при тяжелых симптомах холодовой крапивницы, когда существует риск анафилаксии, нужно всегда с собой иметь шприц и адреналин.

Врач отметил, что в морозную погоду нередко обостряются кожные заболевания, такие как дерматит, розацеа, псориаз. Эту проблему помогут решить различные мази и кремы для увлажнения.