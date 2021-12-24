Первые итоги применения АППК

Кодекс решительно вторгся в правовую систему и государственное управление с незнакомыми или малознакомыми принципами, нормами и подходами, повлиял на правовую активность граждан и организаций, отправление правосудия.

28 декабря в 11:00 по времени Нур-Султана в прямом эфире ПРАВМЕДИА «Административный процедурно-процессуальный кодекс: первые итоги и проблемы» мы рассмотрим, какие результаты уже получены от внедрения в казахстанское законодательство АППК, осветим основные новеллы в сфере административных процедур и административного процесса, покажем проблемы их понимания и правоприменения.

Ведущий – Роман Анатольевич Подопригора, д.ю.н., профессор, директор НИИ публичного права Caspian University.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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