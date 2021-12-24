Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:04 24.12.2021

Футболиста Стефано Сенси обокрали на 200 тысяч евро

Футболист Италия Грабеж Фото: Instagram/stefanosensi12
Итальянский футболист Стефано Сенси стал жертвой преступников, которые обокрали его квартиру, сообщает Zakon.kz.

Квартиру полузащитника «Интера» в районе Гаэ Ауленти ограбили в то время, когда игрок был на матче Чемпионата Италии с «Торино». Общая сумма ущерба составляет более 200 тысяч евро, передает gazzetta.it

Воры проникли в квартиру через кухонное окно, пока Сенси играл на «Джузеппе Меацца».

За последние семь дней от грабителей пострадали футболист «Наполи» Адам Уна, вратарь «Дженоа» Сальваторе Сиригу и бывший нападающий «Удинезе» Антонио ди Натале.

Куандык Шынасилов
УЕФА Италия
Численность госслужащих сократят в Казахстане
23.12.2021
В Алматы выявили штамм «дельта плюс»
23.12.2021
Экомониторинг и вовлечение жителей – в «АрселорМиттал Темиртау» рассказали о планах
23.12.2021
Новым заместителем акима Нур-Султана стал Ерлан Бекмурзаев
23.12.2021
У нас сложились уникальные отношения с Казахстаном — Путин
23.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости