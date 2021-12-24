Футболиста Стефано Сенси обокрали на 200 тысяч евро

Квартиру полузащитника «Интера» в районе Гаэ Ауленти ограбили в то время, когда игрок был на матче Чемпионата Италии с «Торино». Общая сумма ущерба составляет более 200 тысяч евро, передает gazzetta.it

Воры проникли в квартиру через кухонное окно, пока Сенси играл на «Джузеппе Меацца».

За последние семь дней от грабителей пострадали футболист «Наполи» Адам Уна, вратарь «Дженоа» Сальваторе Сиригу и бывший нападающий «Удинезе» Антонио ди Натале.