Заставлял брать кредиты – студента задержали в Актюбинской области

Так, 16 декабря студент первого курса одного из колледжей путем угроз заставил оформить кредит на смартфон 18-летнего жителя Мартукского района.

По данному факту сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый, который дал признательные показания. Выяснилось, что на счету у задержанного не менее трех подобных эпизодов. Сумма ущерба составляет 450 000 тенге. ДП Актюбинской области

Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 ч.1 УК РК «Грабеж», а также устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории области.