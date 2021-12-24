11:09 24.12.2021
Заставлял брать кредиты – студента задержали в Актюбинской области
Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области задержан студент колледжа, который путем угроз заставлял молодых людей оформлять кредиты, передает Zakon.kz.
Так, 16 декабря студент первого курса одного из колледжей путем угроз заставил оформить кредит на смартфон 18-летнего жителя Мартукского района.
По данному факту сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый, который дал признательные показания. Выяснилось, что на счету у задержанного не менее трех подобных эпизодов. Сумма ущерба составляет 450 000 тенге. ДП Актюбинской области
Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 ч.1 УК РК «Грабеж», а также устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории области.
Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.