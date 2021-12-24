Курс доллара по-прежнему снижается на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435,3-437 тенге, евро – 492-495 тенге, рос. рубль – 5,93-6,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 24 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,42%, составив $73,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,57% — до $76,41 за баррель.