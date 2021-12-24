11:29 24.12.2021
Донерная горела в Нур-Султане
Фото: ДЧС Нур-Султана
24 декабря в 02:49 пожарные подразделения ДЧС города выехали на поступившее сообщение о пожаре по ул. Жанкент, 123.
В пятиэтажном общежитии на общей площади 60 кв. м горели хозяйственные помещения донерной, пристроенной к данному общежитию. Пожар локализован в 03:26 и ликвидирован в 03:44. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана
В ходе тушения пожара спасены пять человек, из них двое детей, эвакуированы 78 человек, из них 18 детей.
Предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления.
Фото: ДЧС Нур-Султана