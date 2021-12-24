Как стать ментором, и действительно ли они так нужны сельским детям?

Весной 2021 года программа Менторства IQanat заработала в полную силу. Фонд приступил к поиску людей с активной жизненной позицией, готовых безвозмездно помогать учащимся с консультациями уже после их участия в олимпиаде. У каждого ментора в программе от 3 до 10 ребят – менти (англ. – mentee). Ментор вместе с каждым менти разрабатывают индивидуальный план развития, проводят личные встречи в режимах онлайн и офлайн, а также тематические – по запросам менти и исходя из опыта и знаний самого ментора.

Сейчас в Казахстане закладывается фундамент нового института менторства. Безусловно, это необходимый и уникальный проект, который принесет огромную пользу в становлении молодого поколения. Наши менторы оказывают колоссальную поддержку сельским ребятам в вопросах профориентационного, интеллектуального и нравственного развития. На своем примере и жизненном опыте делятся полезными советами, рекомендациями и помогают айканатовцам стать лучшей версией себя. Менторы нашего фонда участвуют в заседаниях попечительского совета наравне с бизнесменами, поддержавшими наш проект. Анара Матыбаева, руководитель программы менторства и региональный координатор IQanat

Фото: Фонд IQanat

Есбол Сартаев – ментор детей Айыртауского района СКО, научный ассистент Института болезней атомной бомбардировки университета Нагасаки отметил, что всегда хотел делать что-то полезное для страны и внести вклад в ее развитие.

Находясь в Корее, а позже в Японии, создавал сообщества и организовывал встречи с ребятами из Казахстана. По своему опыту знаю, насколько ментор может перевернуть мировоззрение и поменять мышление с FIXED MINDSET на GROWTH MINDSET. Зачастую многие ребята обесценивают себя и не верят в свои возможности, многие просто увлечены социальными сетями и теряют ориентир развития. Я верю, что смогу вселить уверенность в них и зажечь искру для смелых и дерзких жизненных вызовов. Есбол Сартаев

Фото: Фонд IQanat

Аружан Дуамбекова, менти из Костанайской области, рассказывает, что благодаря ментору Есболу Сартаеву окончательно определилась с профессией.

Я решила стать врачом, настоящим профессионалом в своем деле, и буду заниматься саморазвитием и учебой на протяжении всей жизни. Влияние менторов IQanat в моей жизни неоценимо, они не просто помогли выйти за рамки моего села, но и дали ориентир на всю будущую жизнь. Мои наставники, как и я, родом из обычных аулов. Несмотря ни на что, они воплотили свои мечты в реальность. Это лучший пример для подражания. Аружан Дуамбекова

Одним из первых менторов IQanat стал Рауан Кабдрахимов, ментор Карабалыкского района и лидер Костанайской области. Своим отзывом о совместной работе с ментором делится его менти Динмухамед Тлеубаев из Северо-Казахстанской области.

Я очень благодарен, что Рауан взял меня «под свое крыло». Знаю, он сможет подготовить и направить на верный путь. И, конечно, отдача от айканатовцев будет равноценна усилиям и времени ментора. Мое решение таково, что я выложусь на полную, чтобы сдать ЕНТ и поступить на грант в один из лучших вузов Казахстана. И надеюсь, мы с моим ментором будем идти рука об руку. Мы понимаем, что за молодыми –будущее, а за старшим поколением – подготовка почвы для этого самого будущего. Динмухамед Тлеубаев

Фото: Фонд IQanat

Найля Аппасова – ментор для детей Бурабайского района Акмолинской области, директор ТОО ANA-ASTANA, член Ассоциации деловых женщин Казахстана, ее первостепенная задача как ментора – помочь детям понять, кем бы они ни были, главное – всегда слышать себя.

Чтобы ребята поверили в свои силы, научились понимать, что их жизнь полностью в их руках, не в соседских детях, не в родительских советах, не в ютубных молодых блогерах, а в их собственных. В жизни разное может произойти, но, оставаясь в балансе с собой, все можно наладить в два клика. От себя хочу выразить огромную благодарность организаторам данного масштабного проекта! Для меня это новый опыт, я сама получаю знания в общении с молодыми людьми. Это уникальная возможность, и я благодарна IQanat, что мне выпала такая честь! Найля Аппасова

По мнению Нұргүл Рахметовой, мамы другой менти Костанайской области, с помощью ментора дети познают новое и стараются улучшить свои навыки и знания.

Моя дочь Алия участвует в проекте IQanat с 2020 года. Она нам часто рассказывает о темах, которые они прошли с ментором, о его советах и рекомендациях. Смотря со стороны на онлайн-конференции, звонки и на учебу в общем, отмечу, что это глобальная работа! Я очень благодарна фонду за подобный проект. Нұргүл Рахметова

Фото: Фонд IQanat

Напомним, ментором может стать каждый, для этого необходимо подать заявку на сайте, пройти собеседование и все этапы отбора.

Фонд IQanat реализует социально-образовательные проекты и программы, направленные на поддержку сельских школьников и учителей во всех регионах Казахстана. Проекты стали возможными благодаря финансовой поддержке 79 казахстанских бизнесменов – попечителей Фонда.