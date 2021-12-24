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12:20 24.12.2021

В Актау из желудка ребенка извлекли батарейку

батарейка от наручных часов Фото: pixabay
Маленький ребенок проглотил батарейку от часов. Видео проведения эндоскопической операции по извлечению инородного предмета опубликовала многопрофильная актауская больница, передает Zakon.kz.

Операция была непростая, так как для того, чтобы вытащить предмет из желудка, врачами было сделано несколько попыток, сообщает Lada.kz.

Музей отделения эндоскопии пополнил еще один инородный экспонат. Специалисты желают крепкого здоровья маленькому пациенту и призывают всех родителей быть бдительными во время игры их детей.

Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, беременным и впечатлительным людям!

Оксана Житникова
Актау
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