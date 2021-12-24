В Актау из желудка ребенка извлекли батарейку

Операция была непростая, так как для того, чтобы вытащить предмет из желудка, врачами было сделано несколько попыток, сообщает Lada.kz.

Музей отделения эндоскопии пополнил еще один инородный экспонат. Специалисты желают крепкого здоровья маленькому пациенту и призывают всех родителей быть бдительными во время игры их детей.

Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, беременным и впечатлительным людям!