Институт парламентаризма подвел промежуточные итоги работы за 2021 год

За время работы совместно с депутатами разработано 20 законопроектов, среди которых проект Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», поправки в Закон о международных договорах, дополнения в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства и др.

Ряд законопроектов находится на заключении правительства. В их числе законодательные акты, касающиеся вопросов улучшения качества жизни лиц с инвалидностью, укрепления семьи, организации дорожного движения. Еще 8 законопроектов - на стадии разработки.

Кроме того, институт парламентаризма на постоянной основе проводит анализ действующего законодательства и правоприменительной практики. Выявленные пробелы и коллизии становятся основой для разработки поправок в законы с целью их дальнейшего совершенствования. Так, в планах разработка законопроектов по таким актуальным направлениям, как цифровые активы, ГМО, постинтернатное сопровождение, возмещение вреда потерпевшим от преступлений, государственная молодежная политика, наука.

По словам директора Мансурхана Махамбетова, в своей работе Институт парламентаризма использует международный опыт, привлекает узкопрофильных специалистов-практиков и видных отечественных ученых. Для этого подписаны меморандумы о сотрудничестве, в т.ч. с высшими учебными заведениями.