Никита Джигурда потерпел первое поражение в октагоне

У 41-летнего Шпака это был первый бой в поп-ММА. Джигурда, которому уже 60, имеет опыт выступлений в восьмиугольнике. Александр удачно завершил свой дебют в клетке, нокаутировав соперника во втором раунде.

Месяц назад на этом же турнире Джигурда отправил в нокаут известного журналиста и ведущего Отара Кушанашвили. А в сентябре прошел бой между Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Тогда актер праздновал успех единогласным решением судей по итогам трех раундов.