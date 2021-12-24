12:40 24.12.2021
Никита Джигурда потерпел первое поражение в октагоне
Фото: Instagram/sashashpakofficial
Россиийский шоумен и актер Никита Джигурда провел бой против эпатажного блогера Александра Шпака в рамках турнира промоушена «Наше Дело», сообщает Zakon.kz.
У 41-летнего Шпака это был первый бой в поп-ММА. Джигурда, которому уже 60, имеет опыт выступлений в восьмиугольнике. Александр удачно завершил свой дебют в клетке, нокаутировав соперника во втором раунде.
Месяц назад на этом же турнире Джигурда отправил в нокаут известного журналиста и ведущего Отара Кушанашвили. А в сентябре прошел бой между Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.
Тогда актер праздновал успех единогласным решением судей по итогам трех раундов.